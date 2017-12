Serie B, si chiude il girone d’andata. Tutti i risultati della 21esima giornata

La Serie B chiude il girone di andata con la 21esima giornata di campionato.

Il programma si completa oggi con tutte le altre gare.

Il Palermo fa il tris alla Salernitana mente l’Empoli vince per 4-2 in trasferta. Vittoria anche per l’Avellino.

Un giornata che ha visto un po’ di espulsioni: per il Cesena doppia ammonizione ed espulsione per Cascione; per il Novara doppia ammonizione per Da C. A., per la Salernitana invece rosso diretto per Vitale, ex Napoli.

Nell’Empoli panchina per Luperto, Bifulco, con la Pro Vercelli, invece è entrato al 36′.

Questi i risultati:

Avellino-Ternana 2-1

Brescia-Ascoli 0-1

Carpi-Bari 0-0

Cremonese-Cesena 1-0

Entella-Novara 2-1

Foggia-Frosinone 1-2

Palermo-Salernitana 3-0

Perugia-Empoli 2-4

Pescara-Venezia 1-0

Pro Vercelli-Cittadella 1-2

Giocata ieri:

Parma-Spezia 0-0

CLASSIFICA dopo questa 21° giornata: Palermo 39, Frosinone 37, Empoli 34, Bari 34, Parma 33, Cremonese 32, Cittadella 32, Spezia 30, Venezia 29, Carpi 29, Pescara 28, Salernitana 26, Avellino 25, Perugia 24, Novara 24, Brescia 23, Cesena 23, Virtus Entella 24, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, Pro Vercelli 18.