Serie B, successo in rimonta del Parma ai danni del Foggia

Nell’anticipo delle 12:30 di Serie B, che per l’occasione scende in campo di domenica vista la sosta per le Nazionali, il Parma ha battuto il Foggia per 3-1.

I pugliesi restano in 10 dopo soli 14 minuti, per l’espulsione di Loiacono, autore di un fallo da ultimo uomo su Ceravolo, ma passano in vantaggio con Mazzeo al 24’. A inizio ripresa nei ducali fa il suo ingresso in campo Calaiò, che al 73’ trova il gol del pareggio, ben servito da Ceravolo. Otto minuti più tardi, il Parma ribalta il risultato con Siligardi per poi chiudere i conti con un indemoniato Ceravolo. Con questo successo i ducali agguantano il sesto posto in classifica, in attesa di Perugia e Venezia.

