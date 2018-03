Serie D: il giovane Giannini dell’Ostiamare in prova al Napoli

La politica del Napoli non cambia: i giovani sono il futuro e bisogna puntare su di loro.

Questa volta la società azzurra è andata in Serie D per trovare una giovane promessa e l’ha pescata nell’Ostiamare.

Flavio Giannini è un portiere classe 2000 che ha attirato l’attenzione del Napoli che vorrà provarlo.

L’Ostiamare attraverso il proprio sito scrive un comunicato: “Le grandi prestazioni (risultato del talento e della bravura personale, e del lavoro lavoro effettuato a Via Amenduni con il preparatore dei portieri, Tonino Davì), in questa sua prima stagione trascorsa in biancoviola, alla corte dell’ Ostiamare di mister Greco, non sono passate inosservate all’occhio dei Professionisti.

E così il talentuoso Flavio Giannini, portiere della Prima Squadra lidense, classe 2000, protagonista fin da subito nel campionato Nazionale di Serie D con la maglia lidense, sarà dal 3 al 7 Aprile in prova al Napoli.

Tutta l’ As Ostiamare Lidocalcio rivolge un caloroso in bocca al lupo al giovane portiere, per questa importante esperienza. FORZA FLAVIO, FORZA OSTIA! “.

