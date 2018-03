Si è appena concluso il primo tempo dell’anticipo serale. A Marassi, il risultato tra Genoa e Inter è di 1-0.

Rossoblu in vantaggio sul finire di primo tempo, grazie a un autogol di Andrea Ranocchia, ex della squadra ligure. Primo tempo molto combattuto, soprattutto a centrocampo. Da segnalare una traversa colpita da Goran Pandev, che con un tiro cross stava per sorprendere Handanovic, e una gran parata di Perin su Candreva.

Comments

comments