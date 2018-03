Serie A, le quote: Napoli, Juve e Milan favorite nei big match

Ecco le quote dei match più interessanti della prossima giornata di Serie A:

(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Milan e Inter arrivano al derby di ritorno in una situazione opposta rispetto all’andata. Allora erano favoriti i nerazzurri, lanciatissimi in classifica, mentre i rossoneri ostravano i primi tentennamenti. Nel match di domenica è la squadra di Gattuso a partire avanti: il Milan viaggia a 2,45 su SNAI. Si punta a 3,10 sul successo dell’Inter, che ha ottenuto appena 10 punti e una sola vittoria nel girone di ritorno. A 3,10 anche il pareggio. Sabato pomeriggio in campo Lazio e Juve: i bianconeri volano in campionato con 9 successi di fila e sono favoriti, malgrado la squadra di Inzaghi abbia avuto la meglio nelle ultime due sfide. Il «2» è a 2,15, il successo della Lazio viaggia a 3,45, il pareggio è a 3,30. Il Napoli proverà a mantenere le distanze dalla Juve nel match serale contro la Roma. Gli azzurri sono nettamente favoriti, anche se Sarri non ha mai vinto al San Paolo contro i giallorossi. Il segno «1», è pagato 1,55. Quota 4,00 per il pareggio mentre la Roma è data a 6,00.

