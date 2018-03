Serie A, parte con due anticipi la 26° giornata

Oggi pomeriggio parte una nuova giornata del campionato di massima serie.

Scontro di bassa classifica tra Bologna e Genoa alle ore 18, mentre alle ore 20:45 si affronteranno Inter e Benevento, un match fondamentale per risalire la china da parte dei nerazzurri.

Le due gare apriranno il turno che vedrà domani sera il posticipo “big match” tra Roma e Milan, mentre Napoli e Juve continuano la lora sfida a distanza contro due squadre ostiche, rispettivamente Cagliari fuori casa per i partenopei (lunedì, 20:45) ed Atalanta in casa per i bianconeri (domani, 18:00).

Probabili Formazioni delle due gare odierne:

BOLOGNA-GENOA

Bologna (3-5-1-1): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez; Di Francesco, Poli, Pulgar, Dzemaili, Masina; Orsolini, Destro. All. Donadoni

Genoa (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini

INTER-BENEVENTO

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino, Karamoh, Rafinha; Perisic, Eder. All. Spalletti

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Sandro, Viola, Cataldi, Guilherme; Brignola, Djuricic. All. De Zerbi

A cura di Sabrina Fiorenzano.

