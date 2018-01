Serie A, il programma della prima giornata di ritorno

Con l’anno nuovo, si apre anche il girone di ritorno del campionato di Serie A.

La prima giornata avrà inizio domani alle 18:30, con la sfida tra Chievo e Udinese. Alle 20:45, invece, l’Inter affronterà la Fiorentina al Franchi: un campo tabù per Spalletti, che in carriera ha ottenuto una sola vittoria nel capoluogo toscano, che risale al 29 settembre 1997, quando era alla guida dell’Empoli.

Sabato, il programma sarà aperto dal lunch match tra il Torino, che ha appena affidato la panchina a Walter Mazzarri, e il Bologna. Alle 15 ben cinque match: il Benevento, dopo aver conquistato la prima, storica, vittoria in Serie A, cerca continuità ma dovrà ospitare la sorprendente Sampdoria di Giampaolo; il Napoli vuole riscattare l’eliminazione in Coppa Italia e se la vedrà con il Verona; impegni sulla carta non proibitivi per Milan, in casa con il Crotone, e Lazio, a Ferrara contro la Spal, mentre interessante è il match tra Genoa e Sassuolo.

Alle 18, impegno non facile per la Roma, che all’Olimpico sfiderà l’Atalanta per provare ad uscire da un periodo di scarsa brillantezza, nel quale ha raccolto una sconfitta contro la Juventus, il deludente pareggio con il Sassuolo e l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Torino. Chiuderà il turno il posticipo delle 20:45 tra Cagliari e Juventus.