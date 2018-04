Con Milan-Napoli e il derby romano all’Olimpico gare di rilievo su tutte fra quelle odierne.

Dopo i quattro anticipi di ieri, continua oggi il 32° turno del campionato di Serie A. Alle 12:30 la Fiorentina ospita la Spal per il lunch-match; i viola cercano la settima vittoria consecutiva per un clamoroso aggancio alla zona-europea, mentre i ferraresi vogliono punti-salvezza per allungare sul Crotone terz’ultimo e sconfitto ieri dal Genoa.

Alle 15 invece occhi puntati sullo Stadio Giuseppe Meazza dove il Milan ospita il Napoli che insegue la capolista Juventus (CLICCA QUI). Il Benevento invece arriva a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo e giocarsi le ultimissime e disperate chance di una salvezza ai limiti dell’impossibile. Chiude il tris di gare nell’orario “canonico” la sfida fra il Bologna e l’Hellas Verona: gli scaligeri potrebbero con una vittoria uscire per la prima volta dalla zona-retrocessione, mentre i felsinei in piena crisi cercano un successo per non venirne invischiati.

Alle 18 la Juventus invece sfida all’Allianz Stadium la Sampdoria, obiettivo principale – oltre a voler cancellare la cocente eliminazione all’ultimo secondo dalla Champions – il riportare a meno 4 o allungare sul Napoli che avrà già giocato a Milano.

In serata chiude il quadro del 32° turno il posticipo delle 20:45 fra Lazio e Roma. Il derby capitolino, che stavolta significa più che mai Champions (le squadre sono a pari punti), arriva in un momento post-europeo completamente opposto per le due squadre: i giallorossi hanno capovolto con un miracolo una sconfitta di 4 gol in Champions, i biancocelesti hanno invece clamorosamente gettato al vento una vittoria di 4 gol con eliminazione dall’Europa League.

