Serie A, queste le decisioni del Giudice Sportivo

Sono state rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo:

Quattro giornate di squalifica per Joao Pedro, è questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del giocatore del Cagliari, reo di aver pestato il piede a a Federico Chiesa a gioco fermo. Fermati per un turno anche Poli, Mario Rui, Ajeti e Baselli.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 a GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione); e per avere volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici (Tre giornate).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

POLI Andrea (Bologna): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AJETI Arlind (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BASELLI Daniele (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

Fonte; Gianlucadimarzio.com