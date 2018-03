Servirebbe una vera e propria impresa agli azzurri per passare il turno in Germania e staccare il pass per gli ottavi di finale della Uefa Europa League:

Il Napoli ovviamente sarà costretto a vincere la partita, ma non basterebbe, ecco quali sono le possibili combinazioni:

1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 2-0 passa il Lipsia

3-1: supplementari

3-0, 4-2, 4-1, 4-0, 5-3, 5-2, 5-1, 5-0: passa il Napoli

