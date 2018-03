“Sfida nella sfida”- Allan vs Brozovic

In mezzo al campo i due sono pronti a darsi battaglia.

Domenica sera a San Siro Inter e Napoli scenderanno in campo per il posticipo della 28a giornata di Serie A. Ad infiammare ancora di più la sfida sarà sicuramente il duello fra due centrocampisti: Allan e Brozovic.

La ragione di Allan è senza dubbio la sua migliore da quando è a Napoli. Finora ha segnato 4 gol e ha collezionato 3 assist per i compagni. Brozovic vanta invece un assist in più del brasiliano ma un gol in meno, il croato infatti è a quota tre reti in campionato. Questo dato mette in evidenza il cinismo acquisito del centrocampista del Napoli visto che durante la stagione ha avuto 5 occasioni da gol mentre Brozovic ben 10.

Il dato che riguarda i minuti giocati è senza dubbio a favore di Allan, il fedelissimo di Maurizio Sarri ha sempre giocato in campionato arrivando a quota 2112 minuti, mentre invece Brozovic ha collezionato 20 presenze e 994 minuti giocati.

Per quanto riguarda il dato falli: Allan ha commesso 28 volte fallo (Brozovic 21) e ne ha subiti 27 (Brozovic 7), altro fattore che mette in evidenza la maggior presenza fisica del brasiliano in mezzo al campo.

