“Sfida nella sfida” – Callejon vs Brozovic

La fascia destra del Napoli potrebbe essere una delle chiavi per poter vincere a San Siro.

Domenica alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano andrà in scena il big match di giornata fra Inter e Napoli. In una partita in cui i duelli fra i calciatori in campo saranno decisivi, quello fra Callejon e D’Ambrosio potrebbe avere un grosso peso nell’economia di questa partita.

Partiamo dal dato statistico più importante: Callejon, da quando è a Napoli, ha già segnato 4 gol all’Inter. Ogni volta che lo spagnolo è andato a segno contro i nerazzurri il Napoli non ha mai perso (2 vittorie e 1 pareggio). Non dimentichiamo, inoltre, che lo scorso anno proprio un suo gol ha permesso al Napoli di uscire vincitore da San Siro.

Proprio Callejon potrà essere di nuovo decisivo domenica. I suoi tagli verso la porta e la sua predisposizione alla fase difensiva potranno fare la differenza. Lo dicono anche i numeri: Callejon ha recuperato 42 palle in campionato fino ad ora e D’Ambrosio, di contro, ne ha perse 84. Il difensore nerazzurro, inoltre, è un adattato sulla fascia sinistra essendo per natura un terzino destro.

Occhio anche al fattore dei falli. D’Ambrosio, infatti, ha già commesso 42 falli in stagione ed è stato ammonito quattro volte. Col supporto di Allan, Callejon potrebbe essere anche decisivo nel guadagnare importanti calci di punizioni e qualche ammonizione per il diretto avversario.

Sui minuti giocati non c’è competizione. Callejon è uno dei fedelissimi di Sarri e fino ad ora ha giocato ben 2380 minuti. D’Ambrosio invece, complice qualche infortunio, ha giocato 2148 minuti.

