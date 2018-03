“Sfida nella sfida” – Candreva vs. Mario Rui

Sulla corsia sinistra ci sarà una sfida italo-portoghese.

Il Napoli sarà a Milano per giocare il posticipo della 28esima giornata di campionato contro l’Inter. Da tenere d’occhio la sfida tra Mario Rui e Antonio Candreva sulla corsia sinistra.

Da probabili compagni di squadra ad avversari. Il Napoli è stato molto vicino all’acquito di Candreva nel 2016 ma il giocatore perferì l’Inter.

Due giocatori diversi ma con personalità e grinta. In questa stagione il terzino azzurro ha già segnato due gol in 15 gare, mentre il centrocampista nerazzurro è ancora a secco su 25 giocate. C’è da dire che Mario Rui ci ha provato meno, solo 2 le occasioni da rete mentre Candreva ben 6. Il nerazzurro ha fornito, in questa stagione, 8 assist, il portoghese solo 2.

Mario Rui ha sostituito l’infortunato Ghoulam ed ha giocato meno minuti: 1244, mentre Candreva 1933.

Il centrocampista è più portato verso la porta, infatti i suoi tiri sono ben 45, per il terzino del Napoli solo 4.

Mario Rui è un po’ più “cattivo” del suo avversario, ha commesso 22 falli contro i 17 di Candreva. Rui viene ammonito anche di più: fino ad ora ha collezionato 6 ammonizioni, mentre il centrocampista solo 3.

Per quanto riguarda i cross Candreva è nettamente in vantaggio con 66 riusciti ma ne sbaglia anche tanti, ben 132. Mario Rui crossa meno, per lui solo 10 riusciti e 32 sbagliati.

Il centrocampista è abile nei dribbling: 32 riusciti e 11 sbagliati. Mentre non sono il forte di Rui che ne ha 8 riusciti e 2 sbagliati.



