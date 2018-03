“Sfida nella sfida” – Handanovic vs. Reina

Inter-Napoli sarà anche la sfida tra i due estremi difensori, Samir Handanovic e Pepe Reina, due portieri estremamente diversi ed estremamente fondamentali.

Samir Handanovic e Pepe Reina saranno i due giocatori chiamati a difendere le porte di Inter-Napoli, uno dei match più attesi della 27^ giornata di Serie A. Quello del portiere è sempre stato e sempre sarà un ruolo chiave nel mondo del calcio ed i portieri davvero decisivi sono rimasti nella storia dello sport, come Lev Jašin (l’unico ad aver vinto un Pallone d’Oro), Oliver Kahn o, prendendone uno tra quelli ancora in attività, Gigi Buffon. Ovviamente, non stiamo dicendo che chi tra lo sloveno e lo spagnolo riuscirà a tenere inviolata la propria porta entrerà di diritto nell’Olimpo del calcio, ma in una partita così delicata sarà quanto mai fondamentale garantire alla squadra quella sicurezza che solo i grandi portieri, con il loro carisma, la loro presenza e, sì, diciamolo, i loro interventi possono dare.

Napoli ed Inter sono rispettivamente la seconda e la terza difesa della Serie A, con rispettivamente 19 e 21 gol subiti e questo, sicuramente, è merito anche di Pepe e Samir. Tuttavia, contando solo le partite di Serie A, mentre il Napoli prima del poker subito dalla Roma aveva subito soltanto tre gol nelle ultime otto gare, per trovare la prima partita dell’Inter senza reti incassate prima del 2-0 contro il Benevento, dobbiamo risalire addirittura allo 0-0 del 9 dicembre contro la Juventus. Restando poi ancora tra i pali, altro dato significativo è quello del valore “SV”, dall’inglese “saves”, salvataggi, una percentuale statistica che rappresenta quanto il portiere risulti decisivo in base ai gol presi su tiri subiti. Così, se mentre Reina si classifica al primo posto tra i portieri in Serie A per “Clean Sheet” (13 partite senza subire reti), mentre Handanovic è al terzo (10, con lo stesso numero di partite giocate, 26) -tra i due, Allison della Roma: 11 in 27-, il portiere nerazzurro surclassa lo spagnolo proprio nella statistica SV. Difatti, pur non avendo una posizione lusinghiera (13°), Handanovic tiene una percentuale del 62%, mentre Reina lo guarda da lontano (20°) con il 44% di salvataggi.

Ma essere un portiere moderno non vuol dire solo essere decisivo. Il motivo per cui Reina è fondamentale nello schema tattico del Napoli è la sua abilità con i piedi. Il portiere azzurro è in vantaggio sul collega sua per numero di passaggi effettuati a partita (25.7 contro 23.1) sia per la percentuale di passaggi completati (87.3 contro 79.5). Una vera e propria risorsa per una squadra che fa della lucidità e rapidità del suo possesso palla la chiave di volta della partita.

