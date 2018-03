“Sfida nella sfida”- Hysaj vs. Vecino

Nello scacchiere di Sarri e di Spalletti l’albanese e l’uruguaiano potranno fare la differenza dal punto di vista tattico

Tra i tanti elementi che determineranno l’esito tra Inter e Napoli, sicuramente la capacità degli azzurri di segnare a San Siro sarà tra i più determinanti. Contro la fase difensiva dell’Inter (terza difesa in campionato dopo Juventus e Napoli) sarà necessario un coinvolgimento maggiore dell’organico, in modo da allargare le maglie degli uomini di Spalletti. La spinta di Hysaj dalla difesa potrà essere un’arma in più su cui dover contare quando gli spazi saranno intasati.

Sarri si affida ad Hysaj dai tempi di Empoli. L’albanese non è raffinatissimo con i piedi, ma fa del vigore e della resistenza i suoi pezzi forti. E’ per questo che la sua proposizione e gli scambi rapidi con Callejon non solo potranno determinare un abbassamento di Perisic, ma in caso che il croato non dovesse ritornare dietro potrebbe essere il centrocampo, probabilmente Vecino, a chiudere sull’attacco da destra.

Il centrocampista acquistato dalla Fiorentina e ancora prima plasmato da Sarri nell’Empoli (proprio insieme ad Hysaj) non sta certo brillando per rendimento in questa stagione con la casacca nerazzurra. Nonostante questo le sue qualità tecniche non sono in discussione, soprattutto se abbiamo ancora fresca nella mente la percussione al San Paolo, durante la partita di andata, culminata con un salvataggio sulla linea di Albiol.

