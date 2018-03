“Sfida nella sfida”- Icardi vs. Koulibaly

Domenica sera a “San Siro” andrà in scena anche il duello fra l’argentino e il franco-senegalese.

Che Mauro Icardi sia uno dei più prolifici attaccanti della Serie A degli ultimi anni è fuori discussione, che Kalidou Koulibaly sia uno dei più forti difensori centrali del torneo anche: i due si ritroveranno l’uno contro l’altro domenica sera per il posticipo fra Inter e Napoli per la nona volta in carriera (anche se in un match il difensore giocò sull’out destro).

Duelli calcistici mai banali fra i due, con il difensore del Napoli che resta sempre una spina nel fianco per il bomber di Rosario che ha segnato soltanto 2 gol, di cui uno su rigore, nei 7 match disputati “viso a viso”. Il franco-senegalese però deve usare oltremodo le maniere forti contro l’argentino, infatti la sua bassa-media ammonizioni si alza tantissimo (2 gialli su 7 gare). Koulibaly dovrà fare inoltre attenzione ad un particolare dato stagionale non da poco dell’avversario: 18 gol su 37 tiri nello specchio, praticamente 1 gol ogni 2 tiri.

Entrambi inquilini fedeli dell’area di rigore, l’argentino ha segnato tutte le reti in questo campionato proprio da lì, nessun gol dalla distanza anche perc la scarsa predilizione al dribbling (soltanto 9 quelli fin qui riusciti). A differenza della buona altezza per entrambi (1,82 Icardi e 1,87 Koulibaly) prediligono poco il gioco aereo e molto quello coi piedi. Sarà grande sfida.

