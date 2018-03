“Sfida nella Sfida” – Insigne vs Cancelo

Domenica sera a S.Siro andrà in scena anche il duello tra il giovane portoghese ed il gioiello napoletano.

Sarà una grande sfida quella tra il portoghese ed il napoletano. Domani sera allo stadio S. Siro ci sarà la delicata sfida tra Inter- Napoli. Saranno vari i confronti all’interno del rettangolo verde, noi poniamo l’attenzione nello scontro tra Cancelo ed Insigne. Il giovane interista è un terzino destro che può giocare anche come esterno di centrocampo o all’occorrenza da ala destra, il piccolo folletto napoletano invece predilige giocare come esterno alto di sinistra, anche se negli anni ha imparato a fare molto bene la fase difensiva.

L’azzurro infatti in questo campionato ha già recuperato 39 palloni e persi 114 contro le 29 palle recuperate e 42 perse del portoghese.

In questo campionato Insigne ha siglato 7 reti in 26 presenze e con ben 40 occasioni da rete mentre Cancelo non ha ancora timbrato il cartellino in 4 presenze. Il giovane napoletano fino ad ora ha giocato 2215 minuti contro gli 831 del giovane terzino interista.

Cancelo è dotato di una notevole corsa ed è molto abile nei cross tanto che all’attivo ha 37 cross riusciti contro i 32 dell’azzurro. Il giovane napoletano avrà dalla sua parte 6 assist vincenti contro l’ 1 del nerazzurro. Cancelo oltre ad essere molto veloce è fisicamente forte ma il piccolo gioiello di Frattamaggiore potrà cercare di superarlo con il suo estro e la sua fantasia che di certo non gli mancano. All’attivo Insigne ha 44 dribbling riusciti contro i 20 del giovane portoghese.

