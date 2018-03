“Sfida nella sfida”- Mertens vs Miranda

Domenica sera a San Siro andrà in scena anche il duello tra il belga ed il brasiliano

Non sarà facile per Miranda tenere a bada Dries Mertens, il folletto belga che quando parte palla al piede puoi fermarlo solo con un fallo.

Storia diversa quando parte spalle alla porta, in quel caso per il brasiliano sarà più facile contenere le giocate del belga con la sua fisicità, quella che Mertens non ha essendo un centravanti atipico.

Tecnica contro fisicità, sarà questa la chiave della sfida tra i due giocatori ma sopratutto tra le due squadre, che hanno infatti caratteristiche completamente diverse.

Dries Mertens ha segnato 17 goal in questo campionato ed è il capocannoniere azzurro, riuscirà Miranda a contenerlo? Staremo a vedere

Fonte foto: leballonrond.fr

Comments

comments