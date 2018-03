“Sfida nella sfida”- Perisic vs. Albiol

Sarà duello elegante ma concreto quello fra il croato e lo spagnolo.

Domenica sera Inter e Napoli daranno vita al posticipo del 28°turno della Serie A. Tanti i campioni presenti in campo e i duelli nelle varie zone del campo, nello specifico poniamo l’attenzione quello che vedrà contrapporsi Ivan Perisic nelle zone di Raúl Albiol.

Eleganza e concretezza nei loro rispettivi ruoli, il croato e lo spagnolo si sfideranno per l’ottava volta. Piacevolissimo il primo incontro per Albiol, un Wolfsburg-Napoli 1-4 (quarti di Europa League 2015) entrato nella storia azzurra e dove Perisic non toccò praticamente palla. Il croato però si rifece nella gara di ritorno con un bel gol nel 2-2 finale inutile ai fini della qualificazione.

–

Non è andata meglio in maglia neroazzurra per il talentuoso calciatore, mai in gol nelle sfide contro il Napoli e sempre in difficoltà dalle parti dello spagnolo, preciso e puntuale nel chiudergli gli spazi. “Sfide personali” contraddistinte sempre da qualche scintilla di troppo fra i due, ammoniti entrambi in una sfida di due anni fa, calciatori mai domi e instancabili nel dare il contributo per la propria squadra.

Ottima la predilizione al dribbling per il croato, ben 23 le “serpentine” riuscite in questa stagione, un dato che può far preoccupare lo spagnolo che dovrà sfoderare il miglior agonismo (soltanto 17 i falli commessi in questo campionato), magari evitando il giallo perchè sarebbe il quarto stagionale e gli farebbe scattare la diffida.

–

Fantasista atipico che staziona molto in area, ma con buona predisposizione al tiro dalla distanza, Perisic ha segnato 7 gol in questo campionato tutti su azione e negli ultimi 18 metri. Buono il numero di assist e le “spizzate” di testa, grazie al suo metro e 90, che però troveranno l’abilità massima del campione spagnolo sulla stessa altezza. Sarà sfida ad alta quota, in tutti i sensi.

CLICCA QUI per Icardi vs. Koulibaly

Comments

comments