“Sfida nella sfida” – Skriniar vs Hamsik

Domenica sera, a San Siro, oltre al match tra Inter e Napoli, andrà in scena anche il duello tutto slovacco tra Milan Skriniar e Marek Hamsik.

Da un lato uno dei migliori centrocampisti della Serie A da circa un decennio, dall’altro uno dei migliori talenti emersi in questi ultimi anni nel nostro campionato. I due si troveranno l’uno contro l’altro per la quarta volta in carriera.

Il bilancio, per ora, sorride a Hamsik che ha ottenuto due vittorie e un pareggio, ma contro il giovane connazionale ha segnato un solo gol, all’ultima giornata dello scorso campionato, quando il Napoli vinse per 4-2 a Marassi contro la Sampdoria (squadra in cui militava Skriniar). In generale, il capitano azzurro non ha una gran tradizione contro l’Inter, squadra contro cui è andato a segno solo tre volte: di queste tre marcature, solo una è stata realizzata a San Siro, il 1 ottobre 2011, nel 3-0 che i partenopei inflissero ai nerazzurri.

Di fronte si ritroverà uno dei difensori più corretti del campionato (27 falli in 26 partite, poco più di 1 a partita, che finora ha ricevuto un solo cartellino giallo. Skriniar ha, inoltr,e un’ottima percentuale di passaggi riusciti, è fortissimo nei duelli aerei e ha già segnato quattro gol. Sarà suo il compito di fermare l’amico e compagno di Nazionale Hamsik, autore di sei gol in questa stagione, che, dopo aver battuto il record di Maradona, è ora a caccia del gol numero 100 in Serie A.

Le altre sfide: Icardi vs Koulibaly

Perisic vs Albiol

Vecino vs Hysaj

Candreva vs Mario Rui

Handanovic vs Reina

Allan vs Brozovic

