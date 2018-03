Sgambati attacca: “Napoli senza passione, una società solo per azioni”

Il presidente della commissione Sport risponde dalle colonne di TuttoNapoli alle parole di Formisano (CLICCA QUI)

“Resto senza parole di fronte alle dichiarazioni di Formisano, sono confermati tutti i dubbi e le perplessità su una Società che non ha nulla di passionale ed è solo una Società per azioni. La mia è una commissione seria, un’istituzione e non accetta queste bugie. È stato convocato e non ha dato nessuna risposta. La prossima volta il dottor Formisano leggesse bene le comunicazioni che gli arrivano dalle sedi istituzionali. Lui dice che lavora per i tifosi, ma non so che lavoro fanno. Se non è una sede opportuna quella del Comune di Napoli, non so quale possa essere. Dovrebbero ricordarsi che giocano al San Paolo, che è di proprietà del Comune”.

