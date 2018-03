Shakhtar, Ferreyra chiede scusa al raccattapalle

Arrivano le scuse dell’attaccante argentino dello Shakhtar Donetsk, Facendo Ferreyra.

L’attaccante, durante la sfida di Champions League persa contro la Roma, che ha sancito l’eliminazione della sua squadra, ha spintonato un giovane raccattapalle, facendolo cadere oltre i tabelloni pubblicitari. Ferreyra si è scusato via social: “Innanzitutto mi congratulo con tutta la Roma per la meritata qualificazione ai quarti di finale di Champions League e chiedo scusa al raccattapalle per la reazione avuta in partita. Con lui ho già chiarito personalmente, ma voglio estendere le mie scuse a tutti i giallorossi, cui auguro buona fortuna per il prosieguo dell’avventura in Champions”.

