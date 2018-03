Shock nel calcio: trovato morto Davide Astori

Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra.

A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, al momento del decesso si trovava nell’albergo “Là di Moret” in ritiro insieme con la squadra in vista della partita, di oggi, con l’Udinese. L’incontro è stato rinviato per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò.

Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Lo apprende l’Ansa. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò.

Comments

comments