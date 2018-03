Si scalda Maggio per dopodomani, problemi per Hysaj

L’esterno albanese potrebbe non essere del big-match contro la Roma.

Prima protagonista e poi gregario del Napoli, alla decima stagione in azzurro Christian Maggio sta ritrovando inaspettatamente numerose presenze. L’ex ala della Sampdoria e della Nazionale, è sceso in campo già 19 volte in questa stagione (5 dall’inizio in campionato) e sta dando il suo prezioso contributo alla causa, come mai avvenuto prima con Sarri in panchina.

Sabato sera, nell’importantissima sfida contro la Roma, potrebbe toccargli nuovamente la maglia da titolare a causa di qualche problema fisico per Hysaj. Così come riporta anche l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport – STADIO“, l’albanese ieri era ancora affaticato nonostante il giorno forzato di riposo per la neve di martedì. Non desta particolare preoccupazione il quadro clinico ma nell’ottica anche del rush-finale, sulla destra dopodomani potrebbe toccare al calciatore di Montecchio Maggiore, che è nuovamente una certezza.

