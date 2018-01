Silver Mele: “Come diceva Maradona? Napoli contro tutti per vincere. Su Verdi e Ciciretti…”

Il giornalista Silver Mele ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero.

“Come diceva Maradona trent’anni fa, il Napoli gioca contro tutti e per vincere lo scudetto dovrà andare a quattrocento all’ora. Purtroppo ne abbiamo certezza dopo quanto accaduto a Cagliari.

Verdi a Bologna è un leader, gioca sempre, senza mai esser messo né in discussione né in panchina. Conoscendo le abitudini di Sarri, arriverebbe a Napoli consapevole dell’attesa prima di giocare. Alla fine credo accetterà il salto di qualità, per lui sarà una grossa sfida.

Ciciretti? La sua esperienza al Benevento è ormai chiusa. I tifosi lo hanno preso di mira. Per il Napoli, eventualmente, non sarà un grosso problema acquistarlo a gennaio. Ciciretti ha ampi margini di crescita a patto che sposi i progetti degli allenatori che lo aspetteranno. Per caratteristiche è molto simile ad Insigne”.