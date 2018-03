Silver Mele: “Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, ha fatto 121 punti su 148”

Il collega di Canale 8, Silver Mele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di lineacalcio:

“Il Napoli dovrebbe alzare l’asticella? Parliamo di una squadra che sta facendo un qualcosa di straordinario grazie al lavoro di Sarri, ha fatto 121 punti su 148.

Non si può competere con la Juventus da un punto di vista economico, il Napoli non ha le possibilità economiche della Juventus e probabilmente non le avrà mai. Non è una risposta aziendalista ma oggettiva, noi per fortuna siamo liberi e indipendenti.

Napoli poco cattivo e poco cinico? Ma non credo, può capitare una giornata no come con la Roma, ma ripeto il Napoli ha fatto 121 punti su 148, non può essere un caso. “

È intervenuto a lineacalcio anche il collega di Tuttonapoli, Fabio Tarantino: “Perchè non fermano gli arbitri come fermano i calciatori? Evidentemente non c’è abbastanza fiducia verso gli arbitri giovani che arbitrano in Serie B.

Come si fa a non dare il rigore alla Lazio? È nettissimo! Dov’è il VAR? Cosa si sono detti gli arbitri al VAR? Assurdo poi che Inzaghi non si sia nemmeno lamentato.”

