Silver Mele: “Mi fa ridere la convinzione dei loro tifosi, il Sannio li ha zittiti”

Questo il pensiero di Silver Mele dopo la sfida di oggi tra Benevento e Juventus.

“Quello che più mi fa ridere è la convinzione dei loro tifosi, certi di spuntarla per reali meriti…per questo è tanto amaro il risveglio europeo. Oggi Benevento è stata favolosa: quando i barbari hanno urlato di non essere napoletani (è verissimo, erano tutti o quasi calabresi e pugliesi) il Sannio li ha zittiti. Ricordando loro che non avrebbero accettato che rovinassero una grande festa. Il popolo della Strega il suo campionato lo ha stravinto, proprio come il condottiero indomito che sta già pensando di rilanciare la sfida.”

