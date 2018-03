Silver Mele: “Mi immedesimo negli azzurri: difficile non sfiduciarsi con ciò che accade alla Juve…”

Silver Mele, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Provo a mettermi nella testa di un calciatore del Napoli: la Juve gioca a Cagliari, Firenze, Roma contro la Lazio e vince tutte e tre le partite ben oltre i propri meriti. È fisiologico che arrivi la sfiducia, visto che i bianconeri godono sempre di situazioni, diciamo, non sfavorevoli. Chi nega questo credo sia poco obiettivo, non si può far finta di non vedere cosa è capitato nelle ultime tre trasferte, con il VAR che è andato in pensione”.

