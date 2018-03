Silver Mele: “Tonelli è l’elogio estremo della professionalità”

Il giornalista di Canale 8, Silver Mele, interviene sulla prestazione del difensore ex Empoli e sulla gara di Cagliari.

Attraverso le frequenze di radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha così commentato: “Tonelli è l’elogio della professionalità” ha dichiarato. Il difensore toscano classe 1990 è stato chiamato in causa da mister Sarri nelle ultime partite ed ha espresso una ottima condizione psico-fisica. “Sfido chiunque a tornare in campo dopo oltre un anno, per giocare contro la Lazio in quelle condizioni, con Albiol e Chiriches out. Per fortuna c’è Sarri, che in conferenza ci ha spiegato che in un anno Tonelli non aveva mai fatto doppia seduta. Oggi che sta meglio rende con una professionalità incredibile”, afferma Mele che conclude il suo intervento parlando della gara di Lunedì sera contro in Sardegna: “A Cagliari aspettiamoci una gara molto calda. Il Napoli non si fa intimorire da ambienti caldi, anzi”.

A cura di Daniele Arcella

