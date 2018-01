Simeone già pronto a schierare Diego Costa e Vitolo

L’argentino ha già convocato i due nuovi acquisti per la prossima sfida di Coppa di Spagna.

Si avvicina per l’Atletico Madrid l’ora dell’esordio per Diego Costa e Vitolo: il transfer per i due giocatori è arrivato ed entrambi sono stati convocati dal tecnico Diego Simeone per la trasferta di domani contro il Lleida, andata degli ottavi di Coppa del Re. I due giocatori non potevano ancora essere utilizzati per il blocco del mercato imposto all’Atletico dalla Fifa a causa di alcune irregolarità relative a trasferimenti di calciatori minorenni. Nella conferenza stampa pre-gara Simeone ha tessuto le lodi di Diego Costa: “sappiamo come gioca, è aggressivo, intenso, profondo…

La sua maggiore virtù e quella di essere un compagno ideale per il resto degli attaccanti della squadra“. Simeone ha poi parlato di Luciano Vietto, in procinto di lasciare la squadra durante il mercato di gennaio, probabili destinazioni Valencia o Sporting Lisbona: “La sua partenza mi fa molto arrabbiare. E’ uno di quelli che ha giocato meglio, gli è mancato solo il gol. Mi piace molto come persona ed è un giocatore straordinario“.

Fonte: Ansa