Simeone vuole fare un regalo al Napoli: “Segnare alla Juve è gioia”

L'attaccante della Fiorentina ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Di seguito alcuni passaggi.



“Non sono soddisfatto della mia stagione, ho sbagliato diversi gol ma questo può servirmi per crescere, sono giovane. La doppietta realizzata l’anno scorso alla Juve con la maglia del Genoa è un grande ricordo, quello è stato il giorno più bello della mia vita: lo dissi allora e lo ripeto ora.

Affrontare Buffon da avversario mi dà una carica pazzesca, segnargli di nuovo sarebbe una gioia indescrivibile.



Domani sera sarà una sfida epica, vogliamo fare grandi cose, la paragonerei a un quadro che raffigura la battaglia di Waterloo. Futuro qui? fin dal nostro primo incontro il direttore Corvino fu chiaro: questa Fiorentina può solo crescere e tornare ai livelli di qualche anno fa quando era stabilmente in Europa. Io lavoro per diventare come Suarez”.

