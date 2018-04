Simone: “Callejon e Insigne che giocatori! Scudetto? Il Napoli deve vincerle tutte”

Marco Simone, ex giocatore dle Milan, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Se non ci fossero la differenza di punti il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto, sono un amante del gioco degli azzurri.

La Juventus che uscirà dalla Champions sarà difficile per il Napoli rimontare 4 punti.

Il Milan è in crescita o almeno fino a qualche partita fa. Se dovesse perdere contro il Napoli avrebbe fatto solo due punti su 12. In queste ultime gare ha un po’ rallentato e può oscurare il lavoro che ha fatto Gattuso. L’unica soluzione pe ril Napoli è vincere tutte le gare e sperare in qualche passo falso della Juventus.

Insigne mi piace tanto e in alcune situazoni ha alcune mie movenze, magari con Callejon e Insigne avrei fatto qualche gol in più. Sono giocatori straordinari.

Reina non penso che si farà toccare psicologicamente, anzi potrebbe dargli una carica maggiore per far vedere che hanno puntato bene e quindi farà una grande gara.

Sarri come Sacchi? Nel Milan di prima c’era più qualità, con Sacchi era un gioco assoluto.

Nessuno pensava che la Roma poteva ribaltare e vincere 3-0″.

