Simy Nwankwo: “Io come C. Ronaldo? ci ho provato, è andata bene”

L’attaccante del Crotone, Simy, autore della rovesciata-gol alla Juve non è incredulo più di tanto.

Un gol spettacolare che ha tripla valenza (per Crotone, Juve e Napoli) e che lo ha fatto salire agli onori delle cronache calcistiche italiane: Simy Nwankwo è l’eroe della notte calabrese che dona speranza-salvezza al Crotone e ridà indirettamente speranze scudetto al Napoli. L’attaccante di nazionalità nigeriana è ancora incredulo per lo spettacolare gol di ieri. Queste le sue parole:

“Una rete in rovesciata come quello di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid cosa vuol dire? Una rete da attaccante. Io ci ho provato in tutti i modi, mi è andata bene e sono davvero molto contento perchè questo è un punto importante per il Crotone. A chi dedico questo gol? La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino nei momenti difficili. La lotta scudetto non ci riguarda – ha aggiunto il nigeriano ai microfoni di Sky Sport -, il nostro scudetto sarà la salvezza”.

