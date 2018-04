Sindaco di Melito: “ADL fa sul serio, Accademy azzurra in stile Manchester City”

Antonio Amente, sindaco di Melito, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, ecco quanto riportato:

Mi vedrò con De Laurentiis tra il 15 ed il 20 aprile, gli faro’ vedere i terreni, gli consegnero’ le cartine, gli mostrero’ la documentazione gia’ inviata alla Citta’ Metropolitana con il cambio di destinazione d’uso gia’ approvato.

Noi siamo pronti a partire, entro il 2021 costruiremo l’accademy azzurra, ci siamo inspirati a quella di Guardiola al Manchester City, ma la nostra sarà più piccola, la loro è veramente immensa.

De Laurentiis fa sul serio, vuole costruire anche un albergo e non so quanti campi, per noi sarà una grande svolta.

Lo stadio? No, qui non siamo in condizione di realizzarlo. Ma tutto il resto si, siamo pronti.

Comments

comments