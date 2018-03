Siparietto social Tonelli-Albiol post allenamento

I due continuano a scriversi “a distanza” attraverso i loro profili Instagram.

Che lo spogliatoio del Napoli sia unito è notizia nota, ma fa sempre piacere sapere che anche in un momento così cruciale della stagione alberghi il sorriso fra i calciatori azzurri. Lorenzo Tonelli e Raúl Albiol nelle ultime settimane hanno intensificato ad esempio i loro rapporto via social, anche oggi su Instagram il fiorentino ha chiamato in causa il collega spagnolo.

Con un post, con una foto personale dall’allenamento odierno appena terminato, ed una didascalia eloquente: “Raul chi ha vinto oggi?” con tanto di tag. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex madrileno: “Io, MVP della partitella“. Un ulteriore segnale del bel rapporto anche nei meandri di Castel Volturno.

Comments

comments