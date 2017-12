Il Siviglia ha scelto Montella, si cerca l’intesa con il Milan

Secondo il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Siviglia ha scelto di affidare la panchina a Vincenzo Montella



L’ex Milan è stato individuato dal club spagnolo come profilo ideale dopo l’esonero di Berizzo. Per fare in modo che l’operazione possa andare in porto, adesso sarà necessario che Montella trovi l’intesa per la risoluzione del contratto con il Milan, società con la quale è legato ancora per un anno e mezzo. Il club spagnolo aspetterà fino a domattina che l’allenatore si liberi, ma intanto la scelta è precisa: per la panchina gli andalusi puntano su Vincenzo Montella.

Fonte: Gianlucadimarzio.com