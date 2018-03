Milan Skriniar, difensore dell’ Inter è intervenuto ai microfoni di sport.sme

“Hamsik ha vinto il primo posto, quest’anno ha superato il record di Maradona al Napoli, una cosa eccezionale. A Napoli sta giocando in maniera eccellente, stanno lottando per lo scudetto. Hamsik ha vinto 5 volte di fila questo premio, mai visto un giocatore così forte in Slovacchia” .

Comments

comments