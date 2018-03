Skrtel rischia di soffocare, Duda lo salva

Tanta paura per Skrtel ieri sera.

La Slovacchia è stata impegnata nella gara amichevole contro la Thailandia. Durente la partita Martin Skrtel ha ricevuto una pallonata al viso che lo ha fatto cadere al suolo privo di sensi.

Il compagno compagno Ondrej Duda, subito si è accorto della gravità della situazione ed ha tirato fuori la lingua di Skrtel per evitarne il soffocamento.

Tanto spavento in quei minuti ma per fortuna Skrtel si è rialzato ed è tornato a giocare per essere poi sostituito alla ripresa.

