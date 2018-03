Il giornalista Sky Alessandro Alciato riporta le ultime notizie da Coverciano. Protagonista: Insigne.



“Lorenzo Insigne è influenzato, non ha svolto tutto l’allenamento del pomeriggio. Non ci sono problemi per ora riguardo il suo impiego di venerdì a Manchester però va segnalato comunque questo malanno di stagione”.

