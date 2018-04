VIDEO – Sky dal barbiere di Hamsik per Juventus-Napoli

L’adrenalina per la gara di domenica contro la Juventus si sente, lo scontro diretto potrebbe riaprire ogni speranza dei tifosi azzurri.

Sky con il suo Sky on the road, è in giro per Napoli per capire come, chi è vicino all’ambiente azzurro, vive questo momento.

Dopo il video messaggio di Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, Sky ha raggiunto il barbiere di Hamsik.

Ecco il video:

Avete votato il sondaggio? 😂 e quindi sapete che @fains e @MatteoBarzaghi sono dal parrucchiere di Hamsik pic.twitter.com/qbxtXSStIn — Sky Sport (@SkySport) April 18, 2018

