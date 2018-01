Sky: continua il pressing per Politano, per il centrocampo spunta il nome di Torreira

Arrivano aggiornamenti sul mercato del Napoli.

Prosegue la ricerca del Napoli, sempre a lavoro per trovare il nome giusto per rinforzare l’attacco. Nuovo assalto per Politano, dopo il ‘no’ dei giorni scorsi arrivato dal Sassuolo. Questa mattina in Lega De Laurentiis ha incontrato Carnevali, ds della società neroverde. Il club del presidente Squinzi continua comunque a fare muro sulla possibile cessione del proprio fantasista, ma nel frattempo è stato già individuato in Caprari il possibili istituto di Politano, qualora decidessero di farlo partire.

Per giugno invece l’obiettivo è Torreira se dovesse partire uno tra Jorginho e Diawara. Il centrocampista ha una clausola di 25 milioni con la Sampdoria e se il Napoli si decidesse a prenderlo potrebbe pagare direttamente la clausola senza passare dalla società blucerchiata. Per questo la Samp vorrebbe alzare la clausola del centrocampista, convinta della qualità del giocatore.

fonte gianlucadimarzio.com