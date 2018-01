Nel corso di Speciale Calciomercato su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena sul contratto di Sarri:

Secondo il collega di Sky Sport De Laurentiis ha incontrato Maurizio Sarri oggi per provare a convincerlo a togliere la clausola di 8 milioni presente nel suo contratto, il tecnico azzurro non è intenzionato a discuterne in questo momento perchè è concentrato sulla stagione.

Clausola che sarà valida a partire dal 2 febbraio.