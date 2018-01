A Sky elogiano la difesa di Sarri ma raccontano una “leggenda”

Maurizio Sarri aspetta rinforzi, secondo l’emittente satellitare richiede suoi ex calciatori.

Il Napoli è primo in classifica e con la miglior difesa del campionato, Matteo Marani – direttore di Sky Sport 24 – elogia quindi il reparto arretrato degli azzurri sottolineandone il continuo miglioramento in tal senso. Ai complimenti vivissimi del giornalista però si aggiunge un commento smentito dai fatti, ovvero quello che Sarri ottiene il massimo dalla sua linea difensiva anche perchè chiede l’acquisto di calciatori già avuti in squadra prima dell’arrivo al Napoli.

Tralasciando il fatto che nell’attuale linea difensiva soltanto Hysaj e Mário Rui sono ex allievi del tecnico (l’altro è Tonelli che quest’anno ha ottenuto solo una convocazione in Coppa Italia), proprio l’altro ieri – dopo la vittoria sull’Hellas Verona – Sarri ha smentito categoricamente questa cosa anche per gli altri reparti: “Giocatori che ho già allenato per favorire il processo di inserimento? Ci crediate o no non ho mai chiesto giocatori già avuti in passato”. Più chiaro di così.