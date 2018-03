Sky, Di Francesco: “Vinta una partita difficilissima. Non eravamo qui per fare una passeggiata di salute”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha commentato la partita vinta al San Paolo ai microfoni di Sky.

“Questa prestazione deve darci grandi consapevolezze, non abbiamo mai manifestato i nostri mezzi con continuità. Oggi la squadra ha giocato bene, c’è stata grande compattezza ma non dobbiamo accontentarci: sul 4-1 i ragazzi non mi sono piaciuti, prendere gol mi da sempre fastidio. Mi sono preso tanti demeriti, oggi mi prendo anche qualche merito: sono stato chiarissimo con i ragazzi, gli ho detto che non saremmo venuti a fare una passeggiata.

Noi alleniamo sempre la mentalità, è ciò che voglio. Il Napoli con la sua qualità ti porta ad abbassarti, non era facile fare una partita così qui, ma c’è stata grande voglia: l’atteggiamento è stato quello giusto, e questo fa la differenza.

Noi giovedì invece di preparare la fase difensiva, abbiamo fatto 50 minuti di sviluppo: una partita di contenimento non è nelle mie idee. Quando si sceglie un allenatore bisogna sposare la sua filosofia. Abbiamo avuto qualche difficoltà ma bisogna anche soffrire.

In casa ci capita spesso di avere tanto possesso, e spesso esageriamo, lo rendiamo sterile, in trasferta invece le cose vanno molto meglio. Dzeko è un ragazzo di grossa disponibilità, ogni tanto si ferma, ma con lui stiamo lavorando sul pensare alla giocata successiva. Ma lui ha grande talento e grandissima predisposizione al sacrificio”.

