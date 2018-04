Sky, il Napoli pronto a pagare la clausola di Suso: ma occhio alla concorrenza

L’emittente satellitare Sky riporta un’indiscrezione di mercato inerente l’esterno d’attacco del Milan, Suso.

Secondo Peppe Di Stefano, corrispondente da Milanello per Sky Sport 24, il Napoli sarebbe pronto a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria per accaparrarsi lo spagnolo, ritenuto all’altezza di sostituire Josè Callejon. Tuttavia, gli azzurri dovranno fare attenzione alla concorrenza: Suso, infatti, piace a tantissimi club in Europa, anch’essi disposti a versare i 40 milioni nelle casse rossonere.

