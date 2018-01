Il collega di Sky Sport esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso di Speciale Calciomercato:

Inglese potrebbe restare al Chievo, il Napoli lo ha già preso per giugno, non vuole freddare i rapporti con il Chievo che visti i problemi in attacco preferibbe tenerlo fino a fine stagione.

Grimaldo arriva solo se parte Ghoulam.