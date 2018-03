Sky, Jorginho: “Il gol di Dybala non ci ha condizionati. Grazie ai tifosi”

Jorginho, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita con la Roma.

“La Roma si è chiusa molto bene, nel secondo tempo hanno fatto tanta densità e abbiamo trovato pochissimi spazi, avremmo dovuto fare scelte diverse. Non credo che il gol di Dybala ci abbia penalizzati, eravamo entrati bene in campo, poi due episodi hanno cambiato la gara. Non stavamo guardando la partita della Juve, avevamo già iniziato il riscaldamento.

Dobbiamo ripartire subito, ci aspetta una trasferta molto difficile, ma dobbiamo avere fiducia ed essere sereni, continuando a fare ciò che abbiamo fatto finora. Non siamo riusciti ad arrivare sulle seconde palle per primi, ma abbiamo sempre avuto il controllo della gara. C’era troppa distanza tra i reparti. Bellissimo l’applauso dei tifosi, dobbiamo ringraziarli e continuare a crederci, dobbiamo rialzare la testa anche per loro”.

