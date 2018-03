Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Vogliamo continuare a far bene, anche se non sarà facile, visto che la Roma in trasferta ha perso una sola partita. Daremo tutto per vincere. Dzeko? Non temiamo nessuno, le partite cambiano sempre: l’anno scorso non eravamo così maturi ma adesso siamo in piena salute e daremo il massimo per vincere contro ogni avversario”.

Comments

comments