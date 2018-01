Sky: “Per l’attacco spunta anche il nome di Lucas Moura”

Sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio ha lanciato una nuova indiscrezione di mercato.

Il Napoli oggi si aspettava una risposta da Verdi, ed era anche piuttosto fiducioso che l’esterno del Bologna potesse dare riscontro positivo al club azzurro. Ma una risposta alla fine non è arrivata ancora. Le parti si sono prese ancora 24/48 ore di tempo, lo stesso Bologna si è preso un altro giorno per riflettere se accettare o meno l’offerta azzurra. Insomma, tanti dubbi da parte di tutte le parti in causa ed una pazienza a tempo determinato.

Il Napoli infatti ha eventualmente pronte le alternative: è stato fatto un sondaggio anche per Lucas Moura, brasiliano classe ’92 in uscita dal PSG. La proposta azzurra è di un prestito oneroso con riscatto legato alle presenze del giocatore in maglia azzurra.

