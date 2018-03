Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Arek Milik.

Stando a quanto detto da Sky Sport il calciatore polacco non sarà convocato per la sfida di Europa League con il Lipsia. Resta più probabile l’ipotesi di convocazione in vista della partita di campionato contro il Cagliari in programma tra una settimana.

